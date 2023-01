Jojo Todynho posa ao lado de carro avaliado em cerca de R$ 260 mil

A cantora e apresentadora Jojo Todynho, de 25 anos, publicou em sua conta do Instagram, nesta terça-feira (31), uma imagem em que agradece as bênçãos de sua vida. A carioca posou em frente a um carro da marca Audi, avaliado em aproximadamente R$ 260 mil, segundo o portal Quem.

VEJA MAIS

Com quase 25 milhões de seguidores, a apresentadora se tornou uma das artistas brasileiras de mais destaque na atualidade. Na publicação, Jojo agradece pelas conquistas: “Que sejamos sempre capazes de ver as bênçãos de Deus nas nossas vidas”, escreveu. Veja a foto:

O carro, um Audi A3 2022, é um dos mais populares da empresa, que é considerada uma marca de luxo. Em dezembro do ano passado, a cantora apresentou a sala de estar da sua casa, no Rio de Janeiro, para seus fãs. No local, um lustre recém-adquirido que custava cerca de R$ 10 mil, conforme informações do portal Splash.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)