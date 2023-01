Jojo Todynho revela desejo de ter filhos em 2023 e já começou a montar o enxoval

A cantora e apresentadora aproveitou suas férias na Flórida (EUA) para iniciar a montagem do enxoval; Jojo não revelou se irá utilizar um método para engravidar ou se já conheceu um novo parceiro após o fim do casamento com Lucas Souza

Gabriel Mansur