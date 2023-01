Maite Perroni, do RBD, anuncia gravidez do primeiro filho com Andrés Tovar

A atriz e cantora Maite Perroni, ex-integrante do RBD, usou as redes sociais para anunciar que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com o produtor Andrés Tovar. Nesta sexta-feira (39), a mexicana de 39 anos divulgou a novidade por meio de uma postagem no Instagram, com uma postagem alusiva ao Dia de Reis.

"Feliz dia dos reis! Agora sim, que comece esse 2023 cheio de amor e tudo o que seus corações desejem, que seja um grande ano para todos", escreveu ela, na legenda da publicação.

"Agora somos três. Maite e Andres deixaram sua carta embaixo da árvore e seu maior desejo se tornará realidade: serão papai e mamãe. Nos sentimos profundamente gratos com Deus e com a vida por nos permitirem formar nossa família. Bebê Tovar Perroni", celebraram os artistas, que assumiram o romance em outubro de 2021, e se casaram um ano depois.

VEJA MAIS

Além da novela e do grupo musical, a estrela que ficou conhecida como Lupita, do RBD, também atuou em outras produções como a série "Desejo Sombrio", da Netflix.

RBD de volta?

Recentemente, os ex-integrantes da banda mexicana RBD, com exceção de Alfonso Herrera, anunciaram uma surpresa para os fãs programada para o dia 19 de janeiro. Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann divulgaram um vídeo com cenas da novela mexicana Rebelde com a legenda "Soy Rebelde". A publicação foi o suficiente para deixar os fãs eufóricos com o possível retorno da banda aos palcos.

[ínstagram=CmWipnDJii6]