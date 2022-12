Anahí, do RBD, ajuda brasileiro a pedir namorada em casamento; veja o vídeo

Um vídeo de um pedido de casamento viralizou na última segunda-feira (26) pela ideia inusitada que o rapaz, Gabriel Fernandes, teve para surpreender a namorada Andressa Almeida, na noite de Natal. Para surpreender a moça com o pedido, ele pediu a ajuda da cantora Anahí, de quem Andressa é fã, e a artista respondeu a mensagem enviada pelo rapaz.

Na filmagem, Gabriel mostra a reação da namorada após mostrar o vídeo gravado, um ano atrás, por Anahí. “Oi, Andressa! Aqui é a Anahí falando com você. Eu só quero dizer que o Gabriel tem uma coisa muito importante para dizer pra você. Beijos!”, fala a artista.

Em seguida, o rapaz se ajoelha e surpreende Andressa, que ainda está emocionada com o vídeo exclusivo da artista, com o pedido de casamento. Após a postagem viralizar, Gabriel gravou outro vídeo, mostrando como surgiu a ideia.

Com uma mensagem enviada no Instagram de Anahí em dezembro do ano passado, o rapaz fala sobre o namoro que havia completado dois anos e conta que pretende pedir Andressa em casamento em 2022, mas, para isso, ele precisa da ajuda de Anahí.

“Ela [Andressa] me ajudou a enfrentar a pandemia e a cada segundo que passa, eu a quero mais e mais. É a pessoa mais doce que já conheci e é uma grande fã do grupo RBD e tem vários pôsteres, revistas, dvds, cds. Pensei em várias formas de fazer o pedido e sei que a única que ela nunca esquecerá será se você gravar um vídeo super curto falando que tenho algo muito especial a dizer”, disse Gabriel.

Anahí respondeu a mensagem enviando a filmagem para Gabriel e elogiando a atitude do rapaz. “Que bonito!”, escreveu a cantora.

