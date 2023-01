Alfonso Herrera se pronuncia sobre turnê de RBD: 'Dinheiro não é tudo'

Os fãs brasileiros da novela Rebelde e da banda RBD (que surgiu dentro da novela) estão ansiosos para a turnê do grupo em 2023 e não param de pedir a volta do ator Alfonso Herrera, intérprete de Miguel. No entanto, Poncho falou nesta terça-feira, 3, sobre a sua decisão de não voltar em turnê com a banda. "Dinheiro não é tudo", disse o artista em entrevista, ao falar que é grato pelo o que viveu, mas não é o que pesa para ele no momento. As informações são do site Metrópoles.

"Eu geralmente nunca presto atenção a conteúdos que promovem coisas tão desagradáveis. Mas me parece importante expor algumas coisas que vêm de mim e não de uma invenção. Negar meu passado implica negar meu presente, dinheiro não é tudo e geralmente não motiva minhas decisões", explanou.

"Sou grato pelo que tive, pelo que tenho e pelo que está por vir. Sempre desejarei o melhor para qualquer projeto que venha de Rebelde. Da mesma forma que meus colegas me apoiaram em absolutamente tudo, o que agradeço profundamente", disse o artista relembrando o passado.

Poncho avaliou sua participação em Rebelde e tudo o que conquistou, além da gratidão em relação aos fãs. "Rebelde significou e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias... às vezes, eu consigo e, às vezes, eu aprendo. E aos fãs minha eterna gratidão por tanto apoio e amor. Feliz 2023", completou.

Alfonso Herrera ou Poncho é ator, produtor e cantor mexicano. (Reprodução / Instagram)

Sobre Alfonso Herrera

Alfonso Herrera é atror, produtor e cantor e sua carreira desde a saída do RBD só cresceu, trabalhando tanto no México, quanto em produções de outros países. Teve destaque na Série Sense8, da Netflix. Seu projeto mais recente é "¡Qué viva México!", um longa metragem da Netflix, onde interpreta um homem que faz parte de uma família pobre e numerosa. É uma comédia dramática que estreou em novembro de 2022.

Alfonso tem uma relação especial com o Brasil e com os fãs brasileiros, que o acompanham e o apoiam em seus projetos. Recentemente ele publicou uma homenagem ao Pelé, após a notícia de seu falecimento. Confira a publicação: