Zé Vaqueiro e Ingra anunciam gravidez: 'Mais uma benção do Senhor'

O cantor Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra, usaram o Instagram para anunciar aos fãs que eles aguardam um novo bebê. A novidade foi compartilhada na tarde desta terça-feira (3) com uma foto ao lado dos filhos e com o casal segurando o teste de gravidez positivo. “Mais um vaqueirinho ou vaqueirinha para a família”, comemorou o artista.

Com um longo texto, Zé Vaqueiro compartilhou a novidade com os fãs e disse que ser pai sempre foi um dos maiores sonhos. Ele e a esposa já são pais de Daniel Martim, de dois anos. Ingra também é mãe de Nicolly, fruto do relacionamento anterior.

“Foi um sentimento inexplicável e esse sentimento só cresce cada vez mais. Tu senhor prepara cada momento no tempo certo. O senhor sabe de tudo e sabe quando estamos preparados. Entramos o ano descobrindo que mais uma benção do Senhor viria para nossas vidas e que venha com muita saúde para alegrar mais ainda nossos dias”, escreveu o artista.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)