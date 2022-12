Ingra faz declaração de amor para Zé Vaqueiro

No final do mês de novembro Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra Soares, enfrentavam uma crise no casamento. De acordo com o colunista Léo Dias, a informação foi confirmada pela própria assessoria do cantor, por meio de nota. Mas na tarde desta sexta-feira (9), Ingra fez uma postagem se declarando ao marido.

No feed do instagram ela escreveu: “Meu José”. Já nos stories ela publicou uma selfie com o cantor e declarou “Meu amor, @zevaqueiro”.

O casamento deles foi em outubro de 2021, ele são pais de Daniel Martim, de um ano, mas Ingra também é mãe de Nicolly, fruto de um relacionamento anterior.