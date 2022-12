'Eu cheguei a fazer isso, amamentar fumando', revela Eliane Giardini

Eliane Giardini pegou muita gente de surpresa quando revelou que chegou a fumar enquanto amamentava a primeira filha com Paulo Betti, Juliana Betti, de 45 anos. Ela contou a curiosidade em entrevista ao canal Embrulha Sem Roteiro, no YouTube.

“Era normal, lembro que quando fui para o meu segundo parto, que era uma cesária, o médico falou: vamos. E eu falei: não, peraí, deixa eu dar um cigarro primeiro. Ele falou: ‘não, vai fumando’", contou Eliane Giardini.

Apesar de parecer um hábito incoerente hoje em dia, fumar a qualquer momento e em todo lugar era considerado comum na década de 1980, e foi sobre isso que Giardini falou durante a conversa, onde o grupo resgatou os hábitos mostrados na série de TV “Mad Men”, que se passa antes, na década de 1950.

“É uma série feita hoje, mas se passa nos anos 50, e eles fazem as pessoas como eram nos anos 50 sem tirar nem pôr”, disse a atriz durante a entrevista. “Você assiste aquilo criticamente, porque eles exageram no cigarro, fumam no quarto, fumam com a criança… coisas que a gente fazia. Eu cheguei a fazer isso, amamentar fumando”, completou.