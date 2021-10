Zé Vaqueiro se pronuncia sobre não ter convidado a mãe para casamento

Zé Vaqueiro se pronunciou sobre não ter convidado a mãe para o casamento com Ingra Soares na última segunda-feira (25), em Fortaleza. A mãe do cantor e compositor Nara de Sá Marcolino, deixou comentários durante a live do casamento que causaram polêmica na Internet. “Que Deus abençoe meu filho SE TIVESSE ME CONVIDADO EU TINHA IDO”, comentou a mãe.

Zé Vaqueiro divulgou a nota nas redes sociais (Reprodução Instagram)

Dois dias depois (27), Zé Vaqueiro divulgou uma nova no Instagram sobre o assunto. “Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu”, declarou. O cantor assinou o texto com o nome verdadeiro, José Jacson.