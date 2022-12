Avião de Zé Vaqueiro sofre pane após decolagem: 'Imensamente abalado'

O cantor Zé Vaqueiro precisou cancelar dois shows no nordeste após o avião particular em que voava sofrer uma pane sistêmica, na tarde de domingo (25), e retornar para a pista do aeroporto de Fortaleza. Mesmo com a estabilidade afetada, a aeronave conseguiu pousar em segurança e ninguém ficou ferido.

A informação foi compartilhada no perfil oficial de Zé Vaqueiro no Instagram. "Logo após a decolagem o avião sofreu uma pane sistêmica que afetava a estabilidade da aeronave. Felizmente, o piloto conseguiu trazer a aeronave em segurança de volta à pista do aeroporto em Fortaleza e ninguém saiu ferido", diz comunicado, afirmando que o cantor estava "imensamente abalado pelo ocorrido".

"Zé Vaqueiro pede desculpas aos fãs das cidades de Floresta e São Luís do Quitunde/AL pelo cancelamento dos dois shows da noite e conta com a compreensão de todos", finalizou.

Mais tarde, Zé Vaqueiro compartilhou um story para agradecer pelas orações dos seus fãs e contou o que aconteceu. "Várias pessoas já me falaram que oram por minha vida e da banda nessas correrias do trabalho. Principalmente essas três mulheres da minha vida. Obrigado a todos que oram por nós. Agradeço a Deus por todo livramento todos os dias", disse ele, contando que ficou nervoso, pois o avião balançou muito antes de pousar.

"Graças a deus a gente tava próximo do aeroporto de Fortaleza, acho que tinha uns 2 minutos da decolagem. A gente conseguiu retornar, os pilotos deixaram a gente bem tranquilos, super profissionais", contou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)