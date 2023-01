‘Se não ficar Gracyanne agora, vou entregar nas mãos de Deus’, diz Jojo Toddynho sobre academia

Jojo Toddynho compartilhou com os seguidores, na manhã desta segunda-feira (30), como está seguindo firme com a nova rotina fitness. A funkeira já conseguiu perder 22 kg após a bariátrica.

Em um vídeo publicado no Instagram, ela contou que tem pegado pesado na academia, mas que o processo não tem sido nada fácil.

"Se tem um lugar que você é humilhado é na academia... O personal não tem um pingo de consideração com você... Vai lá, toma choppinho, enche o rabo de pão... Não estou mais sentindo as pernas... Se eu não ficar Gracyanne [Barbosa] agora, vou entregar nas mãos de Deus e dos médicos... Não queria estar passando por isso. Que humilhação", disse.

Na sequência, Jojo contou para os fãs que conseguiu sair de 159 kg para 137 kg e disse estar feliz com a sua evolução.

“Estou em busca de uma vida melhor, saudável, incentivando as pessoas que me seguem aqui. Quando eu falo aqui que as pessoas tem que se amar da forma que são, não quer dizer que não podemos melhorar e evoluir", concluiu.