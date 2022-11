Ex-sogra de Jojo Todynho manda indireta após excluir funkeira das redes sociais: ‘Deus livrou’

Parece que a amizade de Jojo Todynho e a ex-sogra, Marcia Antocevic, acabou. Após toda a confusão envolvendo o fim do casamento da funkeira com Lucas Souza, a mãe do militar cortou completamente os laços com Jojo, a excluiu das redes sociais e até teria mandado uma indireta para a cantora.

O boato sobre a suposta indireta para Jojo começou quando, antes de deixar de seguir a ex-nora no Instagram, Márcia fez um post falando de livramento. “Não insista naquilo que Deus já te livrou”, publicou a ex-sogra de Jojo. Lucas ainda curtiu a postagem. Confira:

Publicação da ex-sogra de Jojo (Reprodução: Redes Sociais)

Enquanto Jojo ainda estava casada com Lucas, a mãe do militar costumava postar diversos elogios para a funkeira no Instagram. Dias antes do anúncio do término, Márcia até compartilhou uma foto do ex-casal e pediu um netinho.

“Orgulho de ter uma nora como essa. Já estou esperando os netinhos”, escreveu ela na ocasião. Em outra publicação, ela disse: “Agradeço a Deus por ter você na vida do meu filho. Uma mulher guerreira ao lado dele”, escreveu Márcia.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)