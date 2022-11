Deborah Secco publica novo look e cutuca críticos: 'Sendo quem eu quero ser'

Após causar polêmica ao exibir um look considerado ousado para comentar os jogos da Copa do Mundo 2022, Deborah Secco publicou no Instagram, na noite de segunda-feira (21), o modelito escolhido para o segundo dia do programa "Tá Na Copa", do SporTV. Com um vestido curto de mangas e bota cano alto, a atriz cutucou os críticos e recebeu apoio de famosas como Fernanda Paes Leme e Pabllo Vittar.

"Sendo quem eu quero ser… Tá na Copa. Tá no @sportv", escreveu ela ao compartilhar uma sequência de fotos com os seguidores. "Linda sempre, Dedé", escreveu Fernanda Paes Leme. "Sua liberdade te deixa ainda mais linda!!", comentou Denise Barcelos. Veja:

Polêmica na estreia

A roupa escolhida por Deborah Secco para estrear como comentarista da Copa do Mundo 2022 chamou a atenção dos internautas, com muitos considerando o look inadequado e outros saindo a favor da atriz. Na ocasião, ela recortou a tradicional camisa azul marinho da emissora, transformando-a em um cropped, e completou o modelo com uma calça com a calcinha à mostra. Veja:

"Que figurino é esse? Nada a ver com a ocasião. Desculpa, mas estamos em Copa do Mundo e não em desfile de Carnaval", comentou um seguidor. "Profissionais de jornalismo esportivo estão todos ferrados. Nada contra você, você é linda, mas não é um figurino adequado para falar de esporte e Copa do Mundo. Você é inteligente, não precisa disso. Desculpa, mas dessa vez não tá legal", disse outro.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)