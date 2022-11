Deborah Secco fala sobre cantada em Giovanna Ewbank: 'Eu iria muito'

No início de novembro, Deborah Secco deu o que falar na internet ao ser a grande convidada do podcast "Quem pode, pod", apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e dar em cima da mulher de Bruno Gagliasso. Para o Gshow, a atriz admitiu que paquerou a apresentadora e afirmou que "iria muito ali" caso tivesse a oportunidade.

"Foi muito fundo de verdade! Eu iria muito ali, vamos pleitear esse encontro? Fãs, marquem a Giovanna", disse ela sobre as cantadas, que teve direito a selinho e muitas risadas. No podcast, ela revelou que sempre teve o desejo de ficar com Giovanna e até tentou paquerar Fernanda, mas não deu certo. "Eu sempre quis te pegar, de verdade. A Fernanda eu já até tentei pegar uma época", afirmou ela na ocasião. Relembre:

Casada com Hugo Moura, Deborah Secco ainda abriu o jogo sobre a dificuldade em engravidar do segundo filho e suas expectativas para a Copa do Mundo. "Estamos tentando, está difícil. Coloco a perna para cima. Dois anos sem remédio, mas a criança não vem. Se não rolar, vamos adotar", acrescentou a comentarista do programa "Ta na Copa", do SporTV.

"Eu estarei representando as pessoas que não têm relação ou não acompanham futebol, mas que passam a ser grandes amantes e torcedores assíduos durante a Copa do Mundo", alegou Deborah sobre sua estreia no mundo esportivo.

