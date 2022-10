Deborah Secco revela com quantos anos perdeu a virgindade e dificuldade em ter orgasmos: 'foi ruim'

Convidada da noite de terça-feira (04) do podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Deborah Secco fez revelações sobre sua vida sexual e contou detalhes da dificuldade em ter orgasmo com penetração.

"O primeiro namorado não foi legal. O primeiro, o segundo e o terceiro, ouso dizer assim. Não gozei. Eu gozava quietinha na minha masturbação. Eu tive muita dificuldade para gozar com penetração, confesso, durante muitos anos", detalhou ela, apontando que os meninos com que se relacionava também estavam iniciando a vida sexual e não eram treinados ou tinham conhecimento da existência do clitóris.

Deborah ainda aproveitou para contar que perdeu a virgindade com 15 anos e mesmo que seus parceiros se importassem com o seu prazer, a falta de experiência não ajudava. "Os meus namorados falavam 'quero que você tenha prazer', mas eles não sabiam mesmo e nem eu sabia como direcionar. Eu falava que era bom aqui, mas era uma coisa rápida e dura que mais machucava do que dava aquele 'uhu'", afirmou. Veja o vídeo:

Dicas de sexo

Na conversa com as apresentadoras, Deborah ainda deu algumas dicas de sexo oral, prática que, segundo ela, é preciso ser feita com dedicaçaõ e disponibilidade. "Quando alguém me pergunta sobre sexo oral, eu falo que é feito com calma e tempo. Quando você vai pro sexo oral, a gente não quer o orgasmo, a gente quer o trajeto. Então, vai com tempo, disponibilidade, disposição. Aí, quando alguém te sinalizar, vai com movimentos constantes e não pode parar no meio. Tem que ter tempo, gente!", contou, revelando que precisa se controlar pois sente muito prazer.

"Falei pro Hugo [seu marido] que é uma viagem alucinógena. É múltiplas sensações. Ah, eu nunca usei drogas, gente", finalizou ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)