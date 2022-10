Deborah Secco solta o verbo e fala sobre intimidades e traições passadas

Deborah Secco é um livro aberto e isso não há como negar! Dentre tantas polêmicas e intimidades já reveladas pela atriz, a artista falou sobre mais uma questão: ela relembra as dificuldades de sentir orgasmos com penetração e falou mais uma vez sobre sua sexualidade. "Eu naturalizei o sexo para mim, como o ato de beber uma água, só foi possível por conta disso", explicou a atriz.

A artista falou ainda sobre questões de infidelidade nas relações, "homens não são bons de enganar. Mulher é mais refinada. Sempre que traí, nunca fui descoberta. Só descobriram quando eu contei. Eu me preocupava, pelo menos, minimamente, de não expor a relação e as pessoas". Ela conta ainda que já foi traída por todos os seus namorados. ""Fui traída por todos os meus namorados, em todos os relacionamentos. Descobri todos, homens não são bons de trair. Talvez porque eu seja uma pessoa pública e as coisas chegam até mim muito mais fácil. Eu tenho jornalistas fofoqueiros que me ligam e me contavam tudo. Tenho prints de conversas. Eu entrava no meu carro de manhã e tinha nota de compra de preservativo durante a madrugada. Homens fazendo o que sabem fazer de melhor", relembrou ela.