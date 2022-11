Deborah Secco é criticada por look como comentarista da Copa

Deborah Secco estreou como comentarista na cobertura da Copa do Mundo, no Qatar, pela SporTV. Ela dividiu opiniões na web, mas não pelos comentários que realizou, mas pelo figurino ousado que usou na telinha. A camisa padrão dos jornalistas foi cortada bem curta, virando um cropped, e o visual foi completado por uma calça super larga, colocada abaixo da cintura com as alças da calcinha aparecendo. A web se encheu de críticas.

“Que figurino é esse? Nada a ver com a ocasião. Desculpa, mas estamos em Copa do Mundo e não em desfile de Carnaval”, comentou um usuário do Instagram.

“Profissionais de jornalismo esportivo estão todos ferrados. Nada contra você, você é linda, mas não é um figurino adequado para falar de esporte e Copa do Mundo. Você é inteligente, não precisa disso. Desculpa, mas dessa vez não tá legal”, disse outro internauta.

“Sou fã da Deborah, mas não gostei da roupa. Ela não precisa se expor dessa forma. É linda, talentosa, inteligente e sozinha fala mais do que a roupa que veste. E o programa não pedia isso. Essa calça é para quem quer apelar e chamar atenção”, avaliou outra pessoa.

Apesar das críticas, algumas celebridades foram defender a atriz na internet, como Pabllo Vittar, que escreveu: “Maravilhosa”. E Sabrina Sato postou: “Que gata”.