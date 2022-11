Deborah Secco recebe presente do atacante Vini Jr.

A atriz Deborah Secco usou as redes sociais, neste sábado (19), para mostrar aos seguidores o presente que recebeu do jogador Vini Jr.: uma camisa da seleção brasileira autografada.

Na camisa, o jogador escreveu: ""Para Deborah Secco, beijos com carinho". A atriz agradeceu e disse que é fã do atacante. "Obrigada, Vini Jr. Sou sua fã, arrasa aí no Catar. Estaremos torcendo".

Deborah estreou neste domingo (20), no "Ta na Copa", programa do SporTV que está passando durante a Copa do Mundo do Catar. Ela participou ao lado do ex-atacante Aloísio Chulapa e dos apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro.