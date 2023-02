Jojo Todynho no Carnaval 2023: veja fotos da artista que apostou na ousadia dos looks

Jojo Todynho foi uma das grandes protagonistas do Carnaval 2023 e nem precisou ser destaque em uma escola de samba na Sapucaí, no Rio de Janeiro, para isso... A artista chamou a atenção mesmo foi com os looks ousados que apostou para curtir os dias de folia. Entre eles, uma calça jeans que deixa o bumbum à mostra e outros modelitos super transparentes e decotados. Durante os dias de festa, a artista foi fotografada até ao lado da paraense Gaby Amarantos.

Na "batalha de looks", a cantora descabou até Deborah Secco e Sabrina Sato. Poderosíssima!

Confira os looks ousados de Jojo Todynho no Carnaval 2023:

Jojo Todynho no Carnaval 2023 Foto: AG News Foto: AG News Foto: AG News Foto: AG News AgNews Foto: AG News Foto: AG News Foto: AG News Foto: AG News Foto: AG News Foto: AG News

