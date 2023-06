Deborah Secco reencontra Bruna Surfistinha 12 anos após interpretá-la em filme

O reencontro veio 12 anos depois! A atriz Deborah Secco e Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, finalmente se reencontraram após a atriz interpretar a ex-garota de programa nos cinemas. As duas mantinham uma amizade virtual desde então, mas só voltaram a se reunir agora, a convite do podcast Acompanhadas, apresentado por Nina Sag, que gravou um bate-papo com elas sobre o longo lançado em 2011.

Vale relembrar que em fevereiro deste ano, Deborah fez uma homenagem para Bruna no Baile da Vogue, durante o carnaval do Rio, quando se vestiu como a personagem. "Fiquei muito emocionada. Esse fato de ela trazer a Bruna Surfistinha com tanta força, depois de tantos anos, representa muito, o respeito que ela tem pela minha história, por ter vivido a Bruna nos cinemas', comentou Raquel na época.

Bruna Surfistinha mora em São Paulo e é mãe das gêmeas Maria e Elis, de 1 ano e 9 meses. Ela se separou recentemente de Xico Santos, pai das meninas, após afirmar ter sido agredida por ele.

