Deborah Secco sobre renovar acordos no casamento: 'É uma relação viva'

No auge dos seus 43 anos, a atriz Deborah Secco tem uma extensa lista de trabalhos realizados na telinha e também de relacionamentos amorosos. Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz fala sobre como é feito o acordo dentro do casamento de oito anos com o diretor Hugo Moura.

A atriz afirma que a relação com o marido não é considerada "aberta", ou seja, não é permitido ficar com outras pessoas. "Ela é uma relação viva. A cada dia, a gente vai se deparar com conflitos novos e estabelecer combinados, acordos. O importante é que somos parceiros, melhores amigos. Ele sabe tudo sobre mim, eu sobre ele", destacou a artista.

Deborah ressalta ainda que está construindo uma linda história ao lado do marido. "Falo sobre isso nas entrevistas de forma natural porque isso, para mim, é natural. Para mim, são estranhas relações em que o parceiro não sabe muito sobre você. É estranho quando você faz coisas e engana as pessoas à sua volta. Eu sou não-hipócrita. Eu sou da verdade, do (pensamento) "o combinado não sai caro", garantiu.

VEJA MAIS