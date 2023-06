Fazer sexo antes de dormir melhora a qualidade do sono, diz estudo

Manter uma vida sexual ativa traz diversas vantagens para a saúde, incluindo a diminuição do estresse, aprimoramento da saúde do coração e qualidade do sono. Uma pesquisa conduzida por especialistas da Universidade de Groningen, na Holanda, revelou quefazer sexo pode reduzir em cerca de 20% do tempo necessário para adormecer.

O estudo publicado no "Journal of Sleep Research" concluiu que, para obter os benefícios do sono, é necessário alcançar o orgasmo. Por essa razão, os homens tem mais chances de aproveitar essa vantagem. Além disso, a pesquisa também avaliou que o clímax da masturbação não possui o mesmo efeito.

VEJA MAIS

Sobre a pesquisa

O estudo envolveu 256 estudantes universitários, com uma média de idade de 22 anos. Esses participantes responderam a um questionário sobre diversos aspectos relacionados à qualidade do sono, como o tempo necessário para adormecer e o nível de descanso ao acordar. Além disso, foram coletadas informações sobre suas atividades sexuais e masturbação nas últimas 24 horas antes de dormir, incluindo se tiveram ou não um orgasmo.

Os candidatos que estavam em tratamento com antidepressivos ou faziam uso de substâncias pesadas, como cocaína, MDMA ou cogumelos, foram desconsiderados na seleção.

Os resultados da pesquisa revelam que os participantes que tiveram relações sexuais com um parceiro(a) e alcançaram o clímax levaram, em média, cerca de 16 minutos para dormir. Já os que foram para a cama sem atividade sexual levaram em média 21 minutos, representando um acréscimo de cinco minutos (23%) em relação aos indivíduos que fizeram sexo. Os participantes que se masturbaram levaram em média 26 minutos para adormecer.

Qualidade do sono

De acordo com os cientistas, os efeitos benéficos do sono após o sexo com orgasmo podem ser atribuídos ao aumento dos níveis hormonais. Após chegara ao clímax, os níveis do hormônio prolactina, que está associado ao sono, podem aumentar até 400%.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)