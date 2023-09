Gaby Amarantos revela processo de emagrecimento: 'Quem diria que fazer 'a xuca' me faria tão bem'

Gaby Amarantos compartilhou algumas imagens no seu perfil no Instagram, após dias offs. Em uma postagem com localização de Brasília, ela mostrou como está seu corpo após emagrecer 14 quilos.

"Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14k num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer “a xuca” me faria tão bem, sim eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza. Quero seguir forte e saudável pra poder TREMER e levar a música pop do Norte pelo mundo minhas filhas, mamãe tá acesa e aberta pras coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar!", escreveu a cantora.

Muitos internautas não entenderam o que seria essa dieta. Mesmo sem ser popular, a prática é conhecida como alimentação biogênica e o protocolo consiste na ingestão exclusiva de alimentos vindos de fontes naturais, como grãos integrais, leguminosas e hortaliças.

Com base em um estilo de vida conhecido como “biogenia”, a alimentação se resume a comidas “vivas”, apenas por necessidade e sem fins de prazer, com ausência de qualquer alimento processado do cardápio.

A dieta não tem validação científica.