Kelly Key abaixa a roupa para mostrar corpo definido em vídeo malhando na academia

A cantora Kelly Key compartilhou na manhã de hoje, 12, seu treino na academia e sua rotina fitness e impressionou a web com o abdômen trincado. Além de postar os conteúdos fitness, ela também fala sobre maternidade e pediu sugestão de nome para a criação do canal no Instagram, em contato com os fãs e ficou “Musas e Mães”.

Kelly Key, 40 anos, postou um stories no Instagram utilizando um conjunto vermelho bordô de legging e top com a barriga trincada aparecendo. No vídeo ela baixa a lateral da roupa para mostrar mais a definição e faz força com os músculos bíceps revelando o quanto é forte. (Reprodução / Instagram oficialkellykey)

Outras publicações da gata seguem neste mesmo perfil, no feed, mostrando a sua rotina de vida saudável. Confira: