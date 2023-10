Gaby Amarantos interpreta clássicos da música paraense acompanhada por orquestra em SP

A cantora paraense Gaby Amarantos brilhou em uma apresentação memorável feita em São Paulo, ao cantar o clássico do tecnobrega "Não Vou Te Deixar" acompanhada pela Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, no último sábado (14). As imagens deslumbrantes da performance de Gaby circularam nas redes sociais e receberam muitos elogios.

Durante o espetáculo, que fez parte da programação 'Encontros Históricos na Sala São Paulo', Gaby compartilhou o palco com a cantora Xenia França e, juntas, elas encantaram o público com a icônica "Sinhá Pureza", de Pinduca, que ganhou destaque nacional no final dos anos 70 na voz de Eliana Pittman.

Com mais de 20 anos de carreira, Gaby recebeu, em setembro, sua terceira indicação ao Grammy Latino, pelo disco TecnoShow (2022), com o qual concorrerá na categoria 'Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa'. O álbum resgata os grandes sucessos do tecnobrega, ritmo que se consagrou nas rádios e casas de show do Pará a partir de 2001, marcados pela voz vibrante de Gaby ainda à frente da banda Tecnoshow.

O disco também comemora os 10 anos de carreira nacional de Gaby, que com ele também busca fazer com que o tecnobrega seja reconhecido como um estilo de música da periferia brasileira, um canal de afirmação da cultura do Norte do País.

A apresentação completa de Gaby Amarantos no'Encontros Históricos na Sala São Paulo' pode ser conferida integralmente aqui.