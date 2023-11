Joelma convida Christian, do RBD, para visitar o Pará: 'Vamos conhecer a cultura que é incrível'

Joelma foi a convidada do "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (13). No programa, a artista cantou a música "Voando pro Pará", que viralizou recentemente ao ser cantada por Christian Chávez, do RBD. A cantora também aproveitou a participação no Encontro e convidou o mexicano para visitar o Pará.

VEJA MAIS

"Queria mandar um beijo. Teve troca de mensagens, eu agradeci, eles são incríveis, o Brasil ama eles. Quero convidar ele [Christian] aqui, ao vivo. Vamos lá conhecer a cultura do nosso Pará que é incrível. Não só o tacacá, mas tudo o que a gente tem ali de bom: carimbó, lundu, calipso, techno, fora as comidas gostosas", disse.

A dona do hit paraense levou ao programa algumas das roupas utilizadas por ela nos shows. Joelma revelou ainda que participa da concepção das roupas e revelou o motivo para estar presente na criação dos looks.

"Eu tenho que estar confortável. Tem que dançar e cantar, vai suar muito. Tem que estar estilosa, um 'babadinho' não pode faltar. O negócio tem que balançar", brincou.

Além de levar as roupas, a artista também exibiu vários pares das famosas botas que são sua marca nos palcos. A apresentadora Patrícia Poeta ganhou um par de presente e logo calçou os novos sapatos e treinou alguns passos ao lado de Joelma.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)