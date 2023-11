Vídeo: Joelma agradece Christian, do RBD, por cantar sucesso paraense: 'Brasil ama vocês'

Após o grupo Rebelde, ou RBD, abrir um dos shows no Brasil com o sucesso "Voando pro Pará", a cantora Joelma, autora do hit, agradeceu Christian Chávez, que soltou a voz. Em vídeo publicado no Instagram, ela diz: "O Brasil ama vocês. Obrigada pela lembrança. Eu amei!". Confira:

VEJA MAIS:

No show realizado no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10), o grupo RBD subiu ao palco no clima do sucesso de Joelma: "Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa".

"Voando pro Pará" foi lançada em 2016 e fez parte do primeiro álbum solo de Joelma após o fim da banda Callypso. Ao agradecer pelas redes sociais, Joelma ainda deu uma "palinha" desse trecho.