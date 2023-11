RBD divulga lista de músicas para os shows no Brasil; confira

Os fãs brasileiros do, grupo mexicano pop, RBD terão o primeiro encontro com seus ídolos da adolescência hoje, 9, com o início da turnê “Soy Rebelde Tour”, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos (Engenhão) e o setlist com a músicas foram publicadas pela empresa responsável pelos ingressos, entre elas estão: "Cerquita de ti" e "Siempre he estado aquí", novas músicas.

O reencontro mais esperado nos últimos 15 anos acontece nos palcos do Rio de Janeiro, Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann os eternos Rebeldes fazem seu primeiro show no Brasil e o fãs já sabem quais possíveis músicas podem aguardar, visto que a empresa que administra os ingressos liberou a lista do setlist do Brasil, com base nos shows internacionais da turnê.

Entre hoje, 9, e o dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo o RBD cantará duas horas e meia de músicas, em seis atos. Entre elas estão os sucessos: “No pares”, “Este corazón”, “Sempre he estado aquí”, “Empezar desde cero”, “Solo quédate in silencio”, “Sálvame”, “Nuestro amor” e “Rebelde”.

Confira as músicas divulgadas;

Trás de mí

um poco de tu amor

Cerquita de ti

Aún hay algo

Otro día que va

Así soy yo / Cuando El amor se acaba / Fuego

Inalcabzable

Tenerte y quererte/ Me Voy/ Dame/ Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí

Enséñame

Qué hay detrás

Tu amor

Era la musica/ wanna play/ cariño mío

Celestial

Bésame sin miedo

Ser o parecer

Futuro ex-novio / Qué fue Dep amor

No pares

Este corazón

Sempre he estado aquí

Empezar desde cero

Solo quédate in silencio

Sálvame

Nuestro amor

Rebelde

Veja a publicação oficial

