'Tecnostalgia' mistura ritmo paraense com sucessos que marcaram gerações

Seis cantores paraenses se uniram para homenagear os principais artistas que marcaram gerações. A ideia é misturar o ritmo do tecno melody com as músicas que explodiram ao longo dos anos e até hoje são lembradas com carinho. No episódio piloto do projeto, o primeiro grupo homenageado, é a banda RBD, fenômeno mundial que fez grande sucesso no Brasil. O primeiro vídeo da série já está disponível no canal “Tecnostalgia”, no Youtube.

O time de artistas paraenses é composto por Akilla Marques, interpretando Dulce Maria; Anny Lopes como Anahí, Adriel Mackout como Christopher; Diogo Nasi como Afonso Herrera; Paulo Henrique como Christian e Verena Silva como Maite. Segundo o cantor, Paulo Henrique, mais conhecido como PH, a ideia começou durante uma festa de aniversário de um dos cantores.

“Durante esse evento, fizemos uma apresentação cover do RBD. A festa tinha como tema, a própria a novela mexicana”, explicou o cantor. Após essa noite e o grande sucesso da apresentação gerado nos amigos mais próximos, surgiu nos amigos a vontade de ampliar a ideia para videoclipes e homenagens para outros artistas e músicas que marcaram gerações.

Paulo Henrique destacou que o sentimento é de grande alegria, em fazer parte de um projeto como esse. “Principalmente depois de ver o resultado do trabalho. O clipe ficou lindo e nós estamos super entusiasmados, já pensando no próximo episódio, foi feito com muito carinho para nosso público”, afirmou o cantor.

No primeiro videoclipe do projeto, os artistas percorreram os principais pontos turísticos de Belém e levaram coreografia, música, figurino e principalmente, a base do ritmo paraense para a criação do videoclipe. O set list do projeto piloto traz as músicas “Rebelde; Tras de mí; Solo quédate en silencio; Este corazón e Sálvame.

Com produção musical de Frankito Freitas, o clipe utiliza a sonoridade conhecida do grupo mexicano com os principais pontos turísticos da capital paraense, reforçando a representatividade cultural paraense no projeto e sincronizando o tecno melody e sua versatilidade para outros ritmos.

RBD é um grupo vocal mexicano de música pop criado a partir da telenovela mexicana Rebelde. O grupo, composto originalmente por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, é tido como o grupo de maior êxito do pop mexicano e da América Latina.

