RBD anuncia quatro novos shows no Brasil; veja datas e locais

Nesta segunda-feira (27), o grupo RBD anunciou quatro novos shows para o Brasil, onde três serão em São Paulo e um no Rio de Janeiro. O anúncio feito pelo Instagram informa que as novas apresentações estão marcadas para ocorrer nos dias 10 de novembro, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, e 12, 13 e 19 de novembro em São Paulo, os dois primeiros no Estádio Morumbi e o último no Allianz Parque.

Após 15 anos, o grupo mexicano volta aos palcos para realizar uma turnê mundial em cidades do Brasil, México e EUA. Com o sucesso que foi a venda dos ingressos em janeiro, que esgotaram minutos, o grupo mexicano agora fará oito shows em solo brasileiro. A compra dos ingressos podem ser feitas pelo site oficial da eventim, onde os valores são a partir de:

10/11 R$ 195,00 12/11 R$ 210,00 13/11 R$ 210,00 19/11 R$ 210,00

VEJA MAIS

Mudança na data de show gera reclamações de fãs

A princípio, o dia 19 de novembro estava agendado para o show no Rio. Agora, com uma nova apresentação marcada para o mesmo dia em São Paulo, o show na cidade carioca foi antecipado para o dia 11 do mesmo mês. A mudança pegou muitos fãs de surpresa, pois muitos haviam marcado hospedagem e viagem somente para o dia 11. Na publicação do anúncio, muitos fãs questionaram sobre. “Eu já comprei passagem e paguei hotel no rio dia 19 e vocês mudam a data?”, escreveu uma.

“Como vocês alteram a data dos shows sem avisar previamente as pessoas que compraram ingresso com antecedência? Isso é um absurdo! MUITA - pra não dizer a maioria - das pessoas que adquiriram os ingressos são de outros estados, ou seja, já reservaram hotel, compraram passagens, etc. Falta de profissionalismo e empatia gigantes”, comentou outro. “Quem já tem passagens e hospedagens vão fazer o que?”, indagou um terceiro.

Fãs reclamam sobre os locais dos shows

Fãs de outros estados questionaram o porquê dos shows serem sediados apenas nas duas cidades. “O Brasil é um país de extensão continental com 26 estados + DF (Distrito Federal), mas vocês só enxergam RJ e SP. E a votação que BH (Belo Horizonte) ganhou?”, perguntou uma. “O brasil tem um recado pra vocês também: a gente é o maior país da américa latina, não somos só Rio de Janeiro e São Paulo, abraço”, disse outra.

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)