Fãs de RBD se decepcionam após fake news circular sobre show em Belém no segundo semestre

Desde que um dos maiores fenômenos mundiais aunciou uma turnê especial em 2023, os fãs estão elétricos. A banda RBD, sucesso entre as crianças e os adolescentes dos anos 2000, formada a partir da novela mexicana Rebelde, anunciou, por meio de cinco integrantes nas redes sociais, o reencontro após quatorze anos do fim.

A informação inesperada arrebatou os corações de milhares de fãs mundo afora, com destaque para o público brasileiro.E não foi diferente para os fãs paraenses, que por um engano, durante uma pesquisa no google, acreditaram ter um show confirmado para o dia 14 de outubro deste ano, no Espaço Náutico Marine Club. Um dos sócios do estabelecimento, Ademar Gonçalves, corrigiu o mal entendido e disse que a informação não é verdadeira. "Já nos ligaram bastante a respeito dessa informação, porém infelizmente, não temos nada confirmado com a banda para essa data", afirmou o empresário.

Notícia triste para o administrador Fernando Alves, fã da banda desde a primeira explosão na televisão. "Eu não perdia nenhum episódio da novela, depois quando eles vieram com a turnê pelo mundo, foi um sonho. Lembro até hoje do show inesquecível em Belém e por um instante, pensei que fossêmos vivenciar novamente esse momento", declarou.