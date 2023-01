RBD no Brasil: fãs brigam em fila para comprar ingresso para show no Rio de Janeiro; vídeo

O dia de compras de ingressos para o show do grupo RBD, no Rio de Janeiro, foi marcado por agressões verbais e físicas entre os fãs da banda. Nesta sexta-feira (27), um grupo de pessoas foi filmado durante as agressões, que ocorreram na bilheteria da Jeunesse Arena, localizada na Barra da Tijuca, na capital carioca.

VEJA MAIS

A briga começou por conta de um lugar na fila. O bate-boca deu lugar a troca de tapas, que foi gravada por outros fãs do grupo. Veja o vídeo:

Como é possível ver na gravação, um homem vestido de camisa do México e gravata da banda discute com uma mulher. Após alguns segundos, uma outra mulher surge e começa a discutir com a primeira. De repente, as duas começam a brigar fisicamente. Neste momento, uma outra fã intervém e parte pra cima da jovem que estava vestida de biquíni.

Outros fãs tentam separar a briga, mas a pancadaria volta a acontecer. Somente depois de serem separadas pela segunda vez, as mulheres param de se agredir. Segundo o G1 RJ, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada e, em nota, afirmou que os policiais controlaram a confusão.

Shows do RBD no Brasil

A banda RBD irá se apresentar no Brasil e em outros países da América ainda este ano, após o encerramento que ocorreu em 2020. No Rio de Janeiro, a banda irá se apresentar no dia 19 de novembro. Os ingressos que começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (27) já estão esgotados no Brasil. Segundo o portal Pop Time, a venda encerrou em apenas 30 minutos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)