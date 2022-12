Bianca Andrade e Gabi Prado saem no tapa durante festa, veja o vídeo

Em vídeo que começou a circular nas redes sociais na manhã deste sábado, 31, as influenciadoras Bianca Andrade e Gabi Prado parecem brigando. Nas imagens, que não estão bem nítidas, as duas aparecem “sair no tapa”.

Bianca Andrade e Gabi Prado estavam em uma famosa festa na praia de Maracaípe, em Porto de Galinhas. No local, vários famosos e subcelebridades estão reunidos para passar o Réveillon.

No vídeo, duas pessoas, que supostamente seriam as famosas aparecem brigando enquanto outras tentam separar. Porém, não é possível ver o rosto das pessoas que brigam.

Nenhuma das duas se pronunciou sobre o ocorrido.