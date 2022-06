Boca Rosa revela tratamento para combater excesso de bebida alcoólica

Quem lembra de Bianca Andrade no Big Brother Brasil 20? Intensa, ela deixou o programa no quinto paredão, com 53,09% dos votos. Durante esses dois anos, muita coisa mudou na vida de Boca Rosa.

Ao PocCast, apresentado por Lucas Guedez e Rafa Uccman, a influenciadora disse que precisou se tratar após o reality. A pedido de sua mãe, ela realizou tratamento pela sua relação com bebidas alcoólicas.

VEJA MAIS

“Quando eu saí, eu tive que fazer tratamento na terapeuta, primeira coisa que a minha mãe pediu quando eu saí. Ela falou: 'Filha, por favor, vai se cuidar. Vamos na terapia, vamos entender'", contou.

Bianca avaliou ainda o motivo da sua eliminação, já que ela era uma das pessoas que mais tinha fãs na época: “Eu sabia. Eu sabia que era pela bebida em excesso. Eu nunca tinha me visto bêbada do jeito que eu ficava na época. Eu não sabia".

No tratamento realizado, ela conseguiu entender o motivo de se entregar tanto ao álcool. "Minha terapeuta explicou que tem pessoas que, quando bebem, elas realmente viram uma chavinha, por isso não lembram no dia seguinte o que acontece (...) Eu consegui resolver isso na minha vida com a estratégia da minha terapeuta", lembra.

"Agora, eu consigo beber socialmente com meus amigos. Me diverto, sem me arrepender de nada no dia seguinte e lembro de tudo. Estou vivendo uma parada muito louca que estou vivendo agora, mas que antes não vivia. Sabia que era uma coisa muito forte que poderia me retirar do programa", contou.

Vale lembrar que, dentro do programa, Bianca se envolveu em algumas polêmicas. Uma delas foi seu envolvimento com Gui Napolitano, que, no BBB 20, vivia uma relação com Gabi Martins. Na ocasião, Boca Rosa namorava fora da casa Diogo Melim.

Ela também passou por um momento desconfortável. Pyong Lee tentou beijar a influenciadora de surpresa. Outra situação que marcou a passagem de Bianca no BBB20, foi quando Petrix chacoalhou os seus seios, além, claro, da briga com Rafa Kalimman, em que ela empurrou a apresentadora.

“Quando eu entrei no 'BBB', as pessoas tinham o estereótipo de que sou arrogante, metida e nem sei se era mesmo, mas era o que sentia. Não, eu tenho frescura. Sou uma menina vinda da favela. Queria mostrar essa Bianca", afirmou.