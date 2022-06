Bianca Andrade é acusada de usar filho para engajamento após divulgar planejamento do Instagram

A influenciadora e empresária Bianca Andrade gerou polêmica nas redes sociais, na noite de quarta-feira (1), após compartilhar suas estratégias de marketing e planejamento de conteúdos diários para os stories do Instagram. Apesar da lista parecer inofensiva, alguns internautas passaram a criticar o fato de um dos itens solicitar stories "fofos" do filho Cris, fruto do relacionamento com seu ex-namorado, Fred.

VEJA MAIS

Na programação de Boca Rosa, um script básico do dia a dia, incluindo "acordar com xícara de café, 2 boquinhas e colocar horário", "Mostrar algo fofo do nenein em no máximo 3 stories" e "Boa noite com frase de pensamento" está entre o cronograma da equipe. A ex-BBB postou a lista durante uma reunião. Confira a programação:

Programação postada por Bianca. (Foto: Instagram @bianca)

Programação dividiu opiniões

"É muito louco o que se tornou o Instagram. Aliás,todas as outras redes sociais também, é um grande negócio, tudo minuciosamente planejado para ter engajamento", destacou uma usuária do Twitter. "O pior para mim foi 'mostrar algo fofo do bebê no máximo 3 stories' isso derruba o argumento de que ela não mostra o bebê para ter engajamento kkk", disse outra. Já uma relatou que tem uma tese de que todas, ou quase todas, as influenciadoras tiveram filhos pelo engajamento.

Outros saíram em defesa de Bianca e relataram que o cronograma é super natural entre aqueles que trabalham com o Instagram. "Ela é uma EMPRESA! Marketing forte e organizado é assim, estratégias foram feitas e são feitas para tornar a BIANCA (marca) o sucesso que ela é!", destacou uma.

Bianca Andrade se pronuncia

Vendo toda a repercussão, Bianca Andrade foi até os stories e declarou que sua equipe de marketing fez um estudo entre seus seguidores para saber o que eles mais gostavam de ver no Instagram e, entre os assuntos, estava o pequeno Cris. "Vocês ama ver meu filho, o nenein, então é óbvio que a gente colocou também. Inclusive, teve uma galera que falou 'nossa, ela conta os stories do filho'. Gente, eu limito os stories, eu me preocupo em não fazer uma super exposição do meu filho", afirmou ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)