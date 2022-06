Leonardo comenta ficada do filho com a empresária Boca Rosa: 'moleque gostoso'

O cantor Leonardo comentou sobre a ficada do filho João Guilherme com a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa. O sertanejo disse que não sabia da fofoca, mas exaltou as qualidades do filho.



Bem humorado, Leonardo elogiou o filho: “O João tá lá no Rio de Janeiro… Não sei quem esse moleque puxou, não. Ô moleque gostoso, viu, bicho?”, brincou.



O cantor Zé Felipe também aproveitou para enaltecer o irmão. “O povo acabou com ele, né? Que ele não ia dar conta, que ele é muito novo... Mas ele dá conta, pô! Novinho daquele jeito, dá conta de tudo!”.