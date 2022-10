Bianca Andrade revela o que fez no ‘surubão’ de Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank e Léo Fuchs celebraram o aniversário na última terça-feira (4) com uma festa que deu o que falar. Muitos internautas ficaram curiosos para saber mais detalhes sobre o que aconteceu na comemoração, que tinha o tema “Anos 2000” e era intitulada “Surubão de Noronha”. Bianca Andrade foi um dos nomes citados para expôr os bastidores da festa e contou o que fez na 'suruba'.

Boca Rosa, que está solteira desde o término com Fred, lamentou não ter beijado ninguém no evento. Pelo Twitter, a influenciadora confessou que gostaria de ter ficado com pelo menos 5 pessoas. Mas apenas dançou muito e aproveitou a festa com os amigos.

”Ai gente ontem foi tão bom na festa da @gioewbank e do Léo. Jeny nao veio e não beijei ngm (uó pq queria ter beijado umas 5), mas eu me diverti horrores, dancei HORRORES e tinha mt tempo que eu não saía. Vou agora fazer mil reuniões renovada!!!”, escreveu. ‘Jeny’ é uma personalidade de Boca Rosa que vem à tona quando a empresária bebe e decide causar.

Depois da revelação de Bianca Andrade, os fãs já estão ansiosos para ver quantas bocas ela irá beijar em uma das festas mais aguardadas: a Farofa da Gkay. O evento, que reúne diversos famosos e grandes nomes da internet, irá durar três dias e acontecerá em dezembro.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)