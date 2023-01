Briga entre mulheres em academia termina com mordida e sangue; veja o vídeo

Uma briga entre duas mulheres terminou com mordidas e sangue dentro de uma academia no bairro Ribeira, em Salvador (BA). Imagens divulgadas na internet mostram o momento em que uma das envolvidas na confusão morde o rosto da outra. O vídeo viralizou nas redes sociais e já soma mais de 928 mil visualizações. Nas imagens compartilhadas, uma delas agarra o pescoço da oponente e a ataca com uma morida no rosto.

"Eita! Mordeu a cara, mordeu a cara! O pau quebrando", diz um homem que filmava a briga. Duas pessoas que aparentam ser funcionárias da academia apartam a confusão enquanto outras olham e filmam o 'vale tudo'. Em um vídeo feito de outro ângulo é possível visualizar o sangue escorrendo da boca da autora da mordida, enquanto sua oponente coloca a mão no rosto, ao serem separadas. A mulher de short ainda grita e faz provocações para a outra.

A Polícia Militar da Bahia disse que "não foi acionada para atender esta ocorrência". Já a academia disse lamentar o ocorrido e afirmou que "não tolera agressões e atitudes de desrespeito, e já tomou as devidas providências". A academia não esclareceu, porém, quais seriam essas medidas.