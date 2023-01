Briga generalizada termina com homem esfaqueado e outro golpeado por terçado no Marajó

Dois homens ficaram feridos após uma briga generalizada, na Vila de Ponta Negra, em Muaná, na Ilha do Marajó, no Pará, na noite do último domingo (8). Um dos envolvidos na confusão foi atingido por golpes de terçado. Ele recebeu os primeiros socorros dos policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), sob o comando do Major Kojak. O caso foi tratado como tentativa de homicídio, os suspeitos foram identificados e pelo menos um foi preso. Com informações do site Notícia Marajó

Segundo o comandante do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, uma guarnição foi acionada pela Guarda Municipal de Muaná, que estava acuada e pedindo apoio para conter uma briga generalizada na vila que fica a 30 minutos de lancha da sede do município. A confusão seria entre os irmãos Marcos da Costa Conceição, conhecido na localidade como “Tamoatá”, e Nelton Costa Conceição contra José Ferreira Nunes, que teria sido ferido com uma facada no peito.

VEJA MAIS

Em um outro momento, ainda segundo a PM, uma quarta pessoa, identificada como Jean Ferreira, teria atacado Nelton aplicando diversos golpes de terçado em sua cabeça e costas. Quando os policiais chegaram a Ponta Negra, encontraram os irmãos Marcos e Nelton num trapiche. O soldado Brasil, que é aluno do curso de enfermagem, prestou os primeiros socorros e estancou o sangramento de Nelton causado pelos golpes de terçado. O homem foi encaminhado para o hospital.

Ainda conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, José, o outro ferido, já tinha sido encaminhado para o hospital antes da chegada dos militares. De acordo com a PM, os suspeitos foram identificados e Marcos foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município