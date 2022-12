Chapeiro é morto a pauladas por cliente após briga por x-salada

Um funcionário de uma padaria foi morto a pauladas por um cliente por conta de um sanduíche. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (23), em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, mas o suspeito se entregou e foi preso ontem (27). Com informações do Uol.

Segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou quando o cliente, de 49 anos, reclamou sobre um x-salada “mal-feito” pelo chapeiro, de 45. As testemunhas relataram aos policiais que o suspeito parecia estar embriagado.

As câmeras do estabelecimento não mostram o momento do crime porque ele aconteceu em uma esquina e não dentro da padaria. A briga começou por volta das 23h40, e se intensificou quando os dois passaram a trocar ofensas mais graves.

O suspeito teria ido para casa, que fica nas proximidades da padaria, e a vítima deixou o estabelecimento ao final do expediente. Uma testemunha informou que, minutos antes do local fechar, o homem passou pela padaria dizendo que o chapeiro teria ido até a sua casa e desrespeitado a sua mãe. Esse teria sido o motivo para “dar umas pauladas” na vítima.

Os policiais explicaram que ao chegar ao local viram o chapeiro no chão, com ferimentos na cabeça e sangrando muito. Uma equipe do SAMU tentou reanimar a vítima, mas ele morreu antes de ser levado ao hospital. Os militares foram até a residência do cliente, mas não o encontraram. O pedido de prisão foi realizado a partir da identificação coletada pela polícia.

O suspeito vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo o delegado Fabio Siqueira, o suspeito permaneceu em silêncio e disse que falará apenas em juízo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)