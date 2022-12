Homem é morto a pauladas após discussão com parente na final da Copa do Mundo

Um homem foi morto a pauladas após uma discussão com um parente na noite do último domingo (18), em Aparecida de Goiânia (GO). A vítima estava na companhia da esposa, da irmã dela e do marido da irmã, no momento do crime. Com informações do Uol.

A família estava reunida assistindo à final da Copa do Mundo e bebendo. Em seguida, o concunhado da vítima decidiu deixar ele e a mulher em casa, mas no caminho, a vítima começou a conversar muito alto, o que fez ele perder o controle do carro e bater em um poste.

Após o acidente, o suspeito e a vítima desceram do veículo e começaram uma luta corporal. Segundo o suspeito, ele avistou um pedaço de pau e deu uma paulada na cabeça do concunhado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem sinais vitais e apresentava um traumatismo craniano com sangramento na face. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para a retirada do corpo da via pública.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, após ser localizado, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

