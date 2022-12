Ex-presidiário é morto a pauladas e facadas três dias depois de sair da prisão em Marabá

Francimar Pereira da Silva, 46 anos, foi encontrado morto na noite de quinta-feira (1º) em um ramal que fica nas margens do rio Itacaiúnas, conhecido popularmente como Porto do Tacho, no Bairro Independência, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, região sudeste do Pará. A vítima foi assassinada a facadas e pauladas e tinha sido solta há três dias da prisão, que não teve nome divulgado. As motivações do homicídio são desconhecidas. Com informações do Correio de Carajás.

O sargento Luciberg, do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável por investigar o caso, disse que Francimar era natural de Colina de Goiás e possuía uma ficha criminal por roubo, violência doméstica e tráfico de drogas.

Francimar havia sido abordado pela polícia em locais onde entorpecentes eram comercializados.

O homem morava com a família no bairro Jardim União. Informações preliminares são de que o crime tenha ocorrido no final da tarde de quinta. Moradores teriam visto o homem sendo levado até o local onde foi localizado morto, que fica numa área de mata de difícil acesso.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.