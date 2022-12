Jovem é morto com três tiros dentro de propriedade na Alça Viária, em Marituba

Um jovem, não identificado e de idade desconhecida, foi morto com três tiros nesta quinta (1º), no bairro São João, em Marituba, na Grande Belém. Um dos disparos atingiu o rosto dele e outros dois locais que foi baleado não foram informados. A vítima foi encontrada morta dentro de propriedade abandonada, localizada em frente a rodovia Alça Viária, na altura do quilômetro 4, pertencente à uma empresa responsável pela transmissão de energia. As autoridades acreditam que o rapaz tenha entre a faixa etária de 19 a 20 anos. O corpo também apresentava lesões provocadas por violência física. O jovem morreu no local. Ele vestia uma calça preta e tinha uma tatuagem na panturrilha esquerda escrito: fé em Deus.

VEJA MAIS

De acordo com a Policia Militar (PM), a suspeita é de que o caso teria iniciado na Alça Viária, sentindo da rodovia BR-316. Num dos lados da via, os agentes do 30º Batalhão localizaram sangue e pedaços de madeira, o que fortalece a hipótese de que a vítima tentou fugir ao adentrar no imóvel.

Trabalho da perícia criminal

O perito criminal Ivanildo Rodrigues conversou com a imprensa e fortaleceu a tese de que jovem teria sido perseguido pelos criminosos e morto com uma arma longa na propriedade onde foi achado.

“Constatamos na Alça Viária manchas de sangue compatíveis em forma de trilhas que se direcionam até esta propriedade. Na porteira do local, encontramos manchas de sangue por contato e também a projeção de sangue no pilar do muro. Ele foi morto com três tiros de arma longa. Não temos como determinar o armamento específico. Os vestígios que foram encontrados dentro do corpo da vítima serão encaminhados para o nosso setor de balística e lá vão constatar do que se trata esse tipo de arma. Os sinais indicam que a vítima foi atingida lá fora (Alça Viária) e corre para o imóvel, onde é executada”, contou.

“A vítima apresenta, principalmente na região dorsal, algumas lesões contusas, sugestivas de que foi chutada ou algum outro tipo de instrumento contundente a atingiu. O jovem não tinha nenhum tipo identificação, mas tatuagens que ele tinha podem levar a algum tipo de reconhecimento”, comentou.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.