Policiais civis prendem, em Icoaraci, mulher acusada de tráfico interestadual de entorpecentes

Policiais civis prenderam, em Belém, nesta quinta-feira (1º), uma mulher acusada de tráfico interestadual de entorpecentes. A detenção foi feita por equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe) da Polícia Civil do Pará.

E ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá contra a mulher investigada. A prisão ocorreu no distrito de Icoaraci, distrito de Belém.

As investigações do caso contaram com o trabalho integrado das policiais civis do Pará e do Amapá. A mulher presa era investigada por tráfico interestadual de entorpecentes, atuando na rota entre o município de Santarém e cidades amapaenses.

Após o cumprimento do mandado de prisão, a mulher foi apresentada na Dioe para os procedimentos necessários e ficará à disposição do Poder Judiciário para providências posteriores, informou, ainda, a Polícia Civil.