Suspeita é presa com 12 quilos de maconha dentro de ônibus que ia para Marabá

Uma mulher, não identificada, foi presa pelo crime de tráfico de drogas, na última segunda-feira (28), no momento em que transportava 12 quilos de maconha dentro de uma mala. A suspeita estava em um ônibus que ia de Itaituba para Marabá, no Pará. A abordagem ocorreu na altura do município de Altamira, sudoeste do Estado. Após o flagrante, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsáveis pela prisão, conduziram a suspeita até a Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a PRF, os policiais sentiram “um odor forte característico da droga vindo do compartimento de bagagens” do ônibus. Duas malas estavam trancadas com senha e a dona informou que não sabia a numeração, nem o conteúdo. Os policiais, então, quebraram os zíperes e encontraram oito tabletes de maconha em meio a roupas masculinas dentro de malas.

“Questionada, a mulher afirmou que um desconhecido lhe pediu para levar as malas até Marabá, no sudeste do Pará, onde uma terceira pessoa pegaria a ‘encomenda’.​​ A traficante falou ainda que não recebeu nenhum valor ou promessa de valor, pois estava apenas fazendo um favor”, informou a PRF.

Segundo os policiais federais, toda a droga ficou apreendida e foi levada para a delegacia. A mulher recebeu ordem de prisão e ficou custodiada à disposição da Justiça.