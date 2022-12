Mulher é presa em flagrante, em Capanema, com mais de 23kg de drogas na mala

Uma mulher foi presa na por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira, 01, em um ônibus interestadual que viajava do Rio de Janeiro com destino a Belém, com mais de 23 quilos de drogas na mala. A prisão foi feita pela Polícia Civil em conjunto com o NOC –Núcleo de Operações com Cães da Guarda Municipal de Castanhal, no quilômetro 156, da BR -316, em Capanema, região nordeste do estado.

O coordenador do NOC, o inspetor David Sales, informou que a mulher identificada com as iniciais L. C. dos S. C, estava sendo monitorada desde a cidade do Rio de Janeiro e que no momento da abordagem, ela falou aos agentes que não possuía bagagem. Os policiais retiraram todas as malas do ônibus para que o cão do NOC pudesse encontrar a droga.

“Quando o nosso cão Scoot detectou a mala com as drogas, encontramos a carteira de identidade da mulher e a partir de então ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil do Apeú, em Castanhal”, contou.

A mulher foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de Tráfico Interestadual de Drogas. Dentro da mala a polícia encontrou 23 tabletes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “supermaconha” e “skunk”, pesando aproximadamente um quilo cada.