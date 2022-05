Traficante é internado após engolir 70 pedras de crack

Um traficante, de 34 anos, teve uma atitude desesperada para não ser preso no bairro Rio Grande, na cidade de Diamantina, Minas Gerais (MG). O homem decidiu engolir 70 pedras de crack, durante uma abordagem da Polícia Militar. Ele passou mal e foi socorrido em estado grave na última sexta-feira (27). As informações dão do site O Tempo.

Segundo a Polícia Militar, duas pessoas foram flagradas em atitude suspeita. Durante a abordagem, um dos homens engoliu a droga que ainda não estava embalada. Ambos foram para a delegacia, mas um deles passou mal e foi levado ao Pronto-Socorro. O homem recebeu atendimento médico e retornou à delegacia. No local, ele passou mal pela segunda vez e foi levado novamente a um hospital, onde teve duas paradas cardíacas e permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Ao ver o colega passar mal, o outro homem detido confessou o ocorrido. O suspeito que engoliu a droga é egresso do sistema prisional. Possui várias passagens policiais por diversos crimes.