Jovem é preso com 41 porções de oxi no nordeste paraense

​O suposto traficante Danilo Lopes da Cruz foi preso, na tarde desta terça-feira (29), por policiais militares do 31º Batalhão de Abaetetuba que estavam de serviço no Acará, nordeste paraense. O rapaz foi abordado na comunidade São Raimundo, zona rural do município.

A Polícia Militar chegou até o endereço por meio de denúncia anônima. A informação inicial dava conta de que no local havia um homem comercializando entorpecentes. Quando chegaram na comunidade, os policiais avistaram Danilo sentado na frente de uma residência.

O suspeito tentou empreender fuga. Houve perseguição, e ele foi localizado numa área de mata atrás da residência. Durante a revista pessoal, os militares encontraram um recipiente plástico em posse de Danilo, contendo 41 porções de substância que, possivelmente, se trata de oxi.

Diante do flagrante, Danilo foi algemado, pois representava risco de fuga, e conduzido pelos PMs até a delegacia de Polícia Civil de Acará, onde a autoridade policial de plantão realizou os procedimentos cabíveis ao caso.