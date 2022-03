Homem é preso por tráfico de drogas e quebra de monitoramento eletrônico, em Outeiro

Um homem identificado como Matheus Luciano Esteves Ferreira foi preso na tarde de quinta-feira (24), no bairro Água Boa, distrito de Outeiro, em Belém, pelos crimes de tráfico de drogas e quebra de monitoramento eletrônico. Em posse do acusado, a Polícia Militar afirma ter apreendido 26 papelotes de pasta base de cocaína, já embalados e prontos para a revenda.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), uma guarnição realizava uma ronda pela rua Guarujá, por volta das 16h, quando abordou Matheus Esteves. Após uma revista pessoal, os policiais encontraram a droga escondida com o suspeito, que foi levado até à Delegacia de Outeiro para prestar depoimento.

Ao chegar no local, o homem disse que se chamava Thiago da Silva Esteves. No entanto, ao realizar a consulta no sistema, os militares não conseguiram identificar nenhuma pessoa com esse nome. Ele foi questionado mais uma vez e revelou sua verdadeira identidade.

Droga foi apreendida pelos policiais (Reprodução)

Depois de uma nova consulta, foi verificado que o mesmo estava em monitoramento eletrônico, mas sem a tornozeleira. Diante dos fatos, Matheus Esteves foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.