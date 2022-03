Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas, dentro de boca de fumo, em Salvaterra

Wagner Souza de Oliveira e Sandra Maria do Nascimento Santana foram presos na tarde da última sexta-feira (25), no município de Salvaterra, na Ilha de Marajó, pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Militar, o casal foi flagrado com óxi, maconha, haxixe e sete aparelhos celulares dentro de uma residência que funcionava como "boca de fumo".

Segundo o portal Debate Carajás, depois de receber uma denúncia informando sobre a existência da boca de fumo, uma guarnição da PM foi até o endereço. Ao se aproximarem da casa, os policiais teriam olhado pela janela e visto o casal embalando a droga para a venda. Ao perceberem a presença da polícia, os dois correram para o banheiro, jogaram a droga no vaso sanitário, deram a descarga, mas o entorpecente não foi levado pela água.

Com o casal, a PM disse ter apreendido nove porções de óxi, cinco cigarros de maconha, uma porção de haxixe e sete aparelhos celulares. Dentro da casa, duas crianças de quatro e cinco anos foram encontradas e conduzidas para o Conselho Tutelar de Salvaterra. Segundo os vizinhos, eles seriam filhos de uma outra mulher, que tem deficiência intelectual.

Wagner Souza e Sandra Santana foram presos e apresentados na delegacia de Polícia Civil, onde ficaram custodiados à disposição da justiça.